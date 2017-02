Russie: vif échange verbal entre le grand rabbin de Moscou et le mufti de Tchétchénie!

Un vif échange verbal a eu lieu par médias interposés entre le grand rabbin de Moscou rav Pinhas Goldschmidt et le mufti de Tchétchénie Salah Mezaïev.

Lors d’une interview accordée par le rav Goldschmidt à l’agence de presse Ria Novosti, il a été questionné sur la récente décision du président Donald Trump sur l’immigration musulmane. Il avait notamment répondu: « Chaque pays a le droit de se défendre comme il l’entend. Il ne faut pas oublier que 99% des terroristes à l’heure actuelle sont musulmans ». Il avait aussi rappelé que les Juifs en Europe et les Israéliens restaient toujours l’une de cibles privilégiées des terroristes.

Ces propos d’une totale véracité n’ont évidemment pas plu à la communauté musulmane. Le grand mufti de Tchétchénie Salah Mezaïev, connu pour son langage sans mesure a répondu par la propagande musulmane habituelle: « Le rabbin Goldschmidt devrait cesser de s’occuper du pourcentage de Musulmans impliqués dans le terrorisme et se rappeler que des Juifs occupent la Palestine depuis plus de soixante-ans, brûlent des villages musulmans entiers et y commettent un génocide »!!

Le sage mufti poursuit: « L’occupant sioniste n’a pas son pareil au monde dans le terrorisme, l’extrémisme et les actes barbares contre les populations musulmanes éprises de paix… ».

