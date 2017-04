Rivlin : ‘nous avons une histoire et un avenir communs’

Le président de l’Etat Ruby Rivlin a été le premier à prendre la parole, dimanche soir, lors de la cérémonie ouvrant les commémorations du Yom Hashoah Vehaguevoura en Israël. Il était profondément ému tout au long de son allocution. Il a souligné notamment que cette journée s’appuyait sur trois principes fondamentaux : ‘ D’abord, nous assurerons toujours notre propre défense : l’Etat d’Israël n’est pas un dédommagement pour la Shoah mais la Shoah nous a appris que nous devions prendre notre destin en main’.

« Ensuite, a-t-il poursuivi, le peuple juif est uni par ce destin, nous avons une histoire et un avenir communs. Nous devons nous souvenir de nos frères en diaspora et de notre engagement pour leur bien-être ».

Rivlin a enfin rappelé que ‘l’homme avait été créé à l’image de D.’ : « c’est une obligation sacrée que le peuple juif doit et veut respecter, à tout instant, dans toute situation. Nous ne pouvons pas nous taire face aux horreurs commises dans des lieux lointains et bien sûr au-delà de nos frontières. Nous devons toujours garder un visage humain et sauvegarder le souvenir de l’héroïsme considérable dont ont fait preuve les victimes de la Shoah et les rescapés par des actes commis pour leurs prochains dans le froid, la faim, dans les wagons, les fours et les ghettos ».

Après les discours, six rescapés de la Shoah dont nous avons fait le portrait ont allumé les six flambeaux en souvenir des six millions de Juifs massacrés par les Nazis.

Ce lundi, à 10 heures, la sirène retentira pendant deux minutes dans tout Israël, appelant au recueillement et au silence pour honorer la mémoire de toutes les victimes de la barbarie nazie. Les cérémonies débuteront alors à Yad Vashem où des gerbes de fleurs seront déposées devant le monument érigé en souvenir de la Révolte du Ghetto de Varsovie.

A la Knesset, les noms des victimes seront lus à la tribune. Au même moment, le chef d’état-major Gady Eizencott conduira en Pologne la Marche des Vivants traditionnelle entre les camps de la mort d’Auschwitz et de Birkenau. Les commémorations seront clôturées par un événement organisé dans les kibboutzim Loh’amei Haguetatot et Yad Mordeh’aï.