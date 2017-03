Richard Gere insulte Binyamin Netanyahou

L’acteur américain Richard Gere en visite en Israël s’est permis d’insulter le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Dans une interview accordée à la chaîne Aroutz 2, il s’est plaint que « la vérité, le bon sens et le langage sont morts et ont été monopolisés par des personnes mauvaises ». La journaliste Dana Weiss qui l’interviewait lui demandait alors qui il visait par « personnes mauvaises »? L’acteur a alors répondu: « Ce sont Trump, Bibi et tous ces gens qui ne saisissent pas la situation dans sa globalité… »

Ce qui était autant scandaleux que ces propos fut le visage ravi de la journaliste en les entendant.

Photo Flash 90