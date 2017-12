Restitution de dépouilles de terroristes du Hamas: le gouvernement dit « non » à la Cour suprême

Les membres du cabinet politico-sécuritaire ont décidé lundi matin de ne pas suivre l’ordre de la Cour suprême concernant la restitution de dépouilles des terroristes éliminés lors de la destruction de tunnels souterrains. Ils ont suivi la proposition du conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit de demander une rediscussion de cette question devant les magistrats de la cour. Les ministres ont souligné que les justifications apportées par les juges majoritaires étaient inacceptables pour le gouvernement. Ils ont également indiqué leur refus d’élaborer un nouveau texte de loi tant que la Cour suprême n’aura pas donné son accord pour réétudier la question.

La famille de Goldin exige au contraire que l’ordre de la Cour suprême soit respecté et que le gouvernement fasse passer au plus vite une loi qui permettra de se servir de dépouilles de terroristes comme moyen de pression et de monnaie d’échange pour obtenir la restitution des dépouilles de Hadar Goldin ha »d et Oron Shaoul hy »d.

A la sortie de la réunion du cabinet, le ministre de l’Education Naftali Benett a déclaré: « Cette décision de la Cour suprême est honteuse, mais il serait vain de se lamenter et critiquer sans fin. Ce que notre gouvernement doit faire c’est mettre fin à cette tentative de la Cour suprême de s’arroger les prérogatives de l’exécutif. Cette semaine nous rendrons public le projet de loi fondamentale sur la législation ».

Photo Tomer Neuberg / Flash 90