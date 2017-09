Une réplique de menora remise à la directrice-générale de l’Unesco

Un acte symbolique a été réalisé par l’ambassadeur d’Israël à l’Unesco Carmal Shama-Hacohen. Il a remis en cadeau à Irina Bokova, la directrice-générale de l’Unesco, une réplique exacte de la menora qui figure en bas-relief sur le célèbre Arc de Titus à Rome. Cette menora – ainsi que d’autres ustensiles sacrés – est portée en trophée par les soldats romains après la destruction du 2e Temple de Jérusalem par les armées de Titus.

La pièce a été confectionnée par l’Office national des antiquités après avoir reçu l’aval des autorités italiennes. L’intention de l’ambassadeur était claire: rappeler à cette institution le lien ombilical entre le peuple juif et Jérusalem, lien qui a été nié par des résolutions successives votées par l’Unesco à la demande des pays arabes et de l’Autorité Palestinienne.

En remettant l’objet à la directrice-générale, Carmel Shama-Hacohen a rappelé que les décisions prises par l’Unesco concernant Jérusalem sont de nature à attiser l’antisémitisme et la violence. « Les pays membres de l’Unesco doivent réaliser que leurs décisions incompréhensibles et infondées finissent par coûter des vies humaines ». L’ambassadeur a également rappelé que le bas-relief de l’Arc de Titus n’est pas un symbole politique actuel mais le rappel d’événements qui se sont passés il y a deux-mille ans lorsque Jérusalem fut détruite et les Juifs humiliés et exilés de leur pays ». Enfin, il a souligné que la menora du Temple est devenue aujourd’hui le symbole de l’Etat d’Israël. « Nous ferons en sorte que la menora ne soit plus jamais pillée par des forces étrangères », a conclu l’ambassadeur.

Cet acte hautement symbolique le restera malheureusement car les Etats membres de l’Unesco sont moins influencés par la vérité historique que par la propagande et les pressions arabes palestiniennes.

