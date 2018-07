Reouven Rivlin à nouveau critiqué pour intervention politique

Le président de l’Etat Reouven Rivlin a essuyé des critiques sévères à droite après son intervention concernant la loi de la Nation qui doit être votée prochainement.

Dans une longue lettre qu’il a également pris soin de transmettre aux médias, Reouven Rivlin s’adresse à la commission qui travaille sur cette loi en lui demandant de supprimer l’un des articles autorisant la création de localités ethniquement homogènes. Il s’agit d’ailleurs d’un article qui concerne n’importe quelle communauté. Reouven Rivlin estime que “la formulation de cet article risque de porter atteinte au peuple juif dans le monde ainsi qu’à l’Etat d’Israël et elle pourrait être une arme de plus dans les mains des ennemis d’Israël”.

Les réactions n’ont pas manqué du côté de la droite. Le député Yehouda Glick (Likoud) a déclaré: “Il est tellement regrettable que le président n’arrive jamais à se retenir d’intervenir dans les questions politiques. Ces ingérences portent en tout premier lieu atteinte au crédit accordé par la population à la fonction présidentielle. Le président de l’Etat aime-t-il à ce point recevoir des ovations de la part d’un camp politique particulier?”

Le député Micky Zohar (Likoud) a dit: “Malheureusement, le président Rivlin est tellement occupé à essayer de se faire aimer par tout le monde qu’il a oublié son ADN d’origine. Les attaques envers la politique de Binyamin Netanyahou sont devenues une habitude nuisible qui porte atteinte au pouvoir de la droite. Heureusement, la majorité du peuple est de notre côté”.

Oren Hazan (Likoud) a été plus tranchant: “Vous avez quitté le parlement pour un poste représentatif honorable. Restez-y et arrêtez de vous mêler là où personne ne vous a demandé. Votre attitude est superflue et nous fait du tort (…) N’utilisez pas votre haine personnelle envers Binyamin Netanyahou pour faire du tort au peuple juif”.

Le président de la commission qui élabore cette loi, Amir Ohana (Likoud) a ouvert la séance de mardi en disant: “Je ne sais pas si je dois écouter le président Rivlin ou le politicien Rivlin, à moins qu’il n’y ait aucune différence entre les deux!” Lors de la séance, Tsipi Livni (Camp Sioniste) a été expulsée de la salle après s’être levée pour lire un passage de la Déclaration d’Indépendance d’Israël et accusé le gouvernement actuel de ‘raciste’!

Sur Galei Tsahal, la même Tsipi Livni a accusé le Premier ministre Binyamin Netanyahou de vouloir se montrer hyper-nationaliste avec cette loi dans le but de dissimuler ses échecs sur le plan sécuritaire.

A gauche, on applaudit le président Rivlin. Avi Gabbaï, président du Camp Sioniste a déclaré: “Notre président a une stature étatique. Il est droit et il n’oublie pas les valeurs sur lesquelles l’Etat d’Israël a été créé”.

Photo Amos Ben Gershom / GPO