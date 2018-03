Du renouveau mieux que du neuf! La grande soirée pour femmes

La grande salle du Heihal Shlomo, à Jérusalem, était en pleine effervescence ce dimanche soir 11 mars. Plus de 350 femmes s’étaient réunies pour assister à une soirée exceptionnelle tant dans sa forme que dans son fond, organisée par Le P’tit Hebdo.

En première partie de soirée, c’est la leakat Hallel des femmes du Shomron qui a enchanté le public. Ce chœur féminin a donné une représentation qui n’a laissé personne indifférente. Des voix impressionnantes, des chansons parmi les plus belles du répertoire israélien, des récits émouvants, le tout mené par la main de maître de Merav Brenner. Les frissons étaient au rendez-vous.

Puis elle a fait son entrée sur scène: la Rabbanite Yemima Mizrahi! Accompagnée par Yaël Shevah, la veuve du Rav Raziel Shevah z”l, assassiné il y a deux mois près de Havot Guilad, le yishouv où il vivait, elle a commencé son cours en laissant la parole à celle qu’elle a qualifié de “véritable bat ‘horin”. Yaël a ému l’assistance avec sa force, sa présence et ses paroles de remerciement pour tout le Am Israël. ”Sans chacune de vos attentions, notre douleur aurait été encore plus pénible à supporter”, a-t-elle déclaré.

La Rabbanite Yemima a ensuite, comme à son habitude, subjugué la salle. Pessah, le ménage: nous devons d’abord voir tout cela comme des mitsvot qui nous permettent de marcher main dans la main avec D’ieu. Elle a insisté sur la force de la bénédiction sur les arbres que nous récitons à partir de ce shabbat. L’un des principaux messages de la soirée, expliqué merveilleusement et avec de bonnes touches d’humour par la Rabbanite aura été que mieux vaut du renouveau (‘hidoush) que du neuf (‘hadash) et Pessah en est la plus belle des expressions.

Des émotions, le public n’en a pas manqué, des rires, on en a beaucoup entendu aussi et que D’ieu accepte toutes les prières qui ont été prononcées lors ce rendez-vous féminin réussi.

Merci à la Rabbanite Yemima Mizrahi, à Merav Brenner et la leakat Hallel

Merci à Bamboo pour les magnifiques bouquets qui ont ravi la Rabbanite Yemima et Merav Brenner

Merci à Ness pour ce buffet de rêve

Merci aux 22 stands qui ont fait confiance au P’tit Hebdo

Merci à Rosy, et à l’équipe LPH, pour l’organisation d’une main de maitre de cette soirée.

Merci à vous, les 350 femmes présentes