Rencontre Lieberman-Pence à Washington

C’est une visite importante qu’effectue le ministre de la Défense Avigdor Lieberman aux Etats-Unis. Arrivé mardi à Washington, il a déjà eu un entretien avec le vice-président Mike Pence à la Maison Blanche.

Dès le début de leur rencontre, Lieberman a déclaré à son hôte qu’il espérait voir prochainement l’ambassade américaine à son nouvel emplacement, à Jérusalem.

Les discussions entre les deux hommes ont porté notamment sur les essais de missiles balistiques effectués cette semaine par l’Iran. A ce propos, Lieberman a souligné que ‘cela prouvait une fois de plus qu’il était impossible de se fier à des accords conclus avec le régime des Ayatollahs à Téhéran qui proclamait régulièrement sa volonté d’effacer l’Etat d’Israël et s’appliquait sans cesse à propager le terrorisme dans le monde entier et à menacer la stabilité et l’ordre au Proche-Orient’.

Lieberman a ajouté ‘qu’Israël était satisfait de constater que l’administration Trump comprenait les grands dangers de ce régime et était conscient qu’il fallait s’y opposer avec détermination’.

Abordant un autre chapitre, le ministre israélien a tenu à remercier son interlocuteur pour ses condamnations de l’antisémitisme et pour ses actions fermes contre les actes antisémites commis ces dernières semaines. Il a salué sa présence dans le cimetière juif Hessed Shel Emet du Missouri où des tombes avaient été profanées, et l’aide qu’il a apportée sur place.

« Cela montre bien, a-t-il ajouté, que les Etats-Unis ne font preuve d’aucune tolérance concernant l’antisémitisme. Les Américains et leur gouvernement savent que les Juifs font partie intégrante de la Nation américaine ».

De son côté, Mike Pence a publié un tweet dans lequel il s’est dit ‘honoré d’accueillir le ministre israélien Avigdor Lieberman’. Il a précisé dans son message que ‘l’engagement des Etats-Unis pour la sécurité d’Israël restait indéfectible’. Photo Ariel Hermoni – Ministère des Affaires étrangères