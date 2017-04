Rencontre Binyamin Netanyahou-James Mattis

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a reçu vendredi le secrétaire US à la Défense James Mattis qui effectue une tournée dans la région. Avant de s’entretenir en tête-à-tête, les deux hommes ont posé devant les caméras et fait quelques déclarations. Le Premier ministre israélien a rappelé l’amitié profonde ainsi que les valeurs communes qui relient les Etats-Unis à Israël depuis longtemps. Il a également relevé le « changement notoire » survenu dans la politique américaine depuis l’entrée en fonction de Donald Trump. Binyamin Netanyahou a remercié James Mattis pour ses paroles claires et fermes sur la Syrie et l’Iran tout comme celles du président Trump. « Ce changement de politique et de ton est le bienvenu et il apprécié dans la région car il s’agit d’un changement de cap stratégique de leadership américain ».

Binyamin Netanyahou a aussi rappelé les défis et le menaces que rencontrent Israël et les Etats-Unis dans la région, et notamment l’axe chiite mené par l’Iran et le Hezbollah ainsi que le danger sunnite incarné par Daech. « Il nous faut conjurer ces menaces comme nous devons rechercher des opportunités régionales qui se présentent à nous par les intérêts communs que nous avons avec certains pays de la région face à ces menaces ».

De son côté, le secrétaire à la Défense a remercié Binyamin Netanyahou pour son accueil et ses propos, et a dit son plaisir de se trouver en Israël « le plus ancien allié et ami des Etats-Unis dans la région ».

James Mattis a relevé que sa visite prend un relief particulier à quelques jours de Yom Hashoa, au regard des menaces qui pèsent actuellement sur Israël et sur le monde libre. Il a notamment dit: « Si les gens bien intentionnés ne s’unissent pas, ceux qui ont de mauvaises intentions sont capables de provoquer beaucoup de mal dans le monde. Nous sommes déterminés à les stopper et faire tout ce qui est nécessaire pour que la prochaine génération puisse vivre en paix et en liberté. Merci Monsieur le Premier ministre. C’est un immense mérite pour moi de me trouver là ».

Photo Marc-Israël Sellem / POOL