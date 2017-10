La réalité augmentée. Une application qui va changer l’histoire du soir!

La technologie va vite et n’a pas fini de nous étonner. Parmi les innovations qui ont vite pris de l’ampleur se trouve la réalité augmentée. LPH vous en dit plus sur la base d’une application qui utilise cette technique et créée par deux francophones: Interactive AR.

Qu’est-ce que la réalité augmentée

Mise au point en partant de recherches et de techniques développées au cours des dernières décennies, la réalité augmentée combine le monde réel et les éléments numériques en temps réel, offrant à l’utilisateur des possibilités d’interaction en temps réel, et repose généralement sur un environnement 3D.

Le dernier exemple très populaire dans le monde était le fameux jeu Pokémon GO, la chasse depuis l’écran d’un smartphone de petits monstres virtuels cachés dans la «vraie vie».

Une autre application, lancée par la Ligue américaine de base-ball, permet à un spectateur présent dans un stade de braquer son téléphone sur le terrain comme s’il voulait le prendre en photo. Il voit alors non seulement le nom mais aussi les dernières statistiques disponibles s’afficher au-dessus de la tête de chaque joueur présent sur la pelouse. Les professionnels nous promettent de placer de la réalité augmentée partout: éducation, divertissement, monde de l’entreprise, marketing, shopping, etc.

L’histoire du soir révolutionnée!

Sur la base de cette tendance confirmée par les plus grands spécialistes, deux francophones ont décidé de concrétiser leur passion pour les nouvelles technologies en créant une application: Interactive AR. Michael Assuied et Arik Bechari, qui est dans le domaine depuis plusieurs années, ont bien compris les possibilités qui s’ouvraient avec la réalité augmentée. »Cette technologie est employée dans de nombreux domaines. Notre envie de créer cette application vient du fait que nous pouvons maintenant profiter de cette technologie sur des petits appareils, plus besoin de lunettes », exprime Michael, heureux de la popularisation de cet outil. »Les gens sont inséparables de leur portable. Il y a un vrai potentiel juste à partir de nos téléphones qui peut se décliner dans d’innombrables domaines ».

Michael et Arik ont ainsi mis au point une application qui permet de lire des livres avec la réalité augmentée. Il s’agit de livres pour enfants sur le monde des animaux, mais aussi de cahiers de coloriage. Le principe est simple: après avoir acquis un des livres de la collection, on télécharge l’application, puis on place le téléphone sur l’image de la page et… l’animal sort en 3D et peut même prendre vie et se déplacer quand on bouge le téléphone, le tout avec l’histoire contée en français, en anglais ou en hébreu. Autant dire que vos enfants ne verront plus l’histoire du soir de la même façon! Les deux associés lancent aussi une gamme de T-Shirt basée sur la réalité augmentée et ont encore plein d’idées pour la suite. »On s’émerveille nous-mêmes », conclut Michael!

Pour aller plus loin:

www.interactivear.net

Télécharger interactivear1

Guitel Ben-Ishay