Réaction du ministre de la Défense à la condamnation d’El-Or Azaria

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a réagi au verdict du tribunal militaire qui vient de condamner pour homicide le sergent El-Or Azaria. Lieberman a déclaré qu’il s’agissait d’un verdict difficile en ne cachant pas qu’il ne l’approuvait pas. Il a recommandé à tous de ‘respecter la décision du tribunal et à faire preuve de retenue’. Il a ajouté que Tsahal apporterait au soldat et à sa famille toute l’aide nécessaire.

Il a ensuite dénoncé les déclarations contre le chef d’état-major, entendus notamment pendant la manifestation de soutien au soldat devant la Kiria de Tel Aviv, rappelant que Gadi Eisencott ‘travaillait sans relâche pour assurer la défense d’Israël’. Et de préciser encore qu’il fallait placer Tsahal au-dessus de toute polémique politique. Il a ensuite indiqué : « Il faut à présent examiner le verdict et prendre ses distances afin de ne pas avoir à regretter ensuite ses propos. Le procès est fini avec le verdict et ceux qui ne l’aiment pas, et j’en fais partie, doivent le respecter. Tsahal doit en sortir renforcé’.