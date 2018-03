Rassemblement à la mémoire de Mireille Knoll le 28/03 à 18h30, Jérusalem

Suite au meurtre de Mireille Knoll, 85 ans sauvagement poignardée et brûlée à son domicile à Paris, parce que juive, nous appelons le maximum de personnes à venir se recueillir en sa mémoire et à montrer notre indignation. Il est impensable que des juifs soient brûlés aujourd’hui à Paris…Nous ne voulons pas de manifestations et de slogans, juste du recueillement à la mémoire de cette Dame qui aurait pu être la maman, la mamie ou l’arrière grand mère de nous tous..יהיה זכרה ברוך.

On vous attend mercredi 28/03 à 18:30 kikar Paris