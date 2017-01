Interview: propos indignes de Barack Obama

Le président Barack Obama a accordé une interview à la journaliste Ilana Dayan, de la chaîne Aroutz 2. L’intégralité de l’entretien ne sera diffusée que mardi soir après le journal télévisé mais la chaîne en a révélé quelques extraits lundi soir. Après avoir dit à la journaliste « que Binyamin Netanyahou a eu un ami à la Maison-Blanche durant huit ans mais ne s’en est pas rendu compte », le président américain pour onze jours encore a prouvé le contraire dans certaines réponses qu’il a données.

Il a justifié sa décision de ne pas utiliser le veto au Conseil de sécurité en donnant une réponse stupide: « Je suis encore président jusqu’au 20 janvier et d’ici là je peux faire ce qui me semble juste ». Ilana Dayan lui a alors demandé ce qu’il pense des réactions en Israël après ce vote et l’attitude américaine et notamment le sentiment de trahison exprimé par le Premier ministre Binyamin Netanyahou: « Cette réaction n’est fondée sur rien. Par contre, elle sert Bibi (dans le texte) sur deux plans: elle détourne l’attention du problème des localités juives et elle flatte sa base électorale ».

Et avec un toupet inédit il a dit « espérer qu’Israël restera une démocratie qui sait respecter les droits de ses minorités »!

Photo Issam Rimawi / Flash 90