Propos anti-israéliens du directeur de l’agence Reuters en Israël

Le dirercteur de l’agence Reuters en Israël, Luke Baker, a au moins le mérite de jouer cartes sur tables et de montrer clairement de quel côté il se situe. Après que le nouvel ambassadeur des Etats-Unis, David Friedman ait annoncé qu’il arrivera en Israël le 15 mai, date symbolique pour l’Etat juif, Luke Baker a écrit: « L’ambassadeur des Etats-Unis a annoncé son arrivée en Israël précisémment le jour de la naqba, jour où les Palestiniens commémorent la tragédie dont ils souffrent du fait de la création de l’Etat d’Israël ». On ne saurait être plus clair!

Luke Baker a effacé son post un peu plus tard, après qu’il ait été réprimandé par le Consul général d’Israël à Washington Dany Dayan. Ce dernier a qualifié ce post « de plus révoltant et stupide jamais écrit par le directeur d’une grande agence de presse ». Il a rajouté que le 15 mai est la date la plus appropriée pour David Friedman d’arriver en Israël.

Cet épisode n’est cependant pas étonnant, l’agence Reuters en Israël étant coutumière de comptes-rendus ou de titres biaisés et hostiles à Israël.

Interrogé sur cette question, Luke Baker avait démenti toute partialité de son agence, reconnaissant cependant qu’il pouvait parfois y avoir des « oublis ou des erreurs ». Selon les statistiques qui concernent toutes les grandes agences de presse, elles sont comme par hasard défavorables à Israël dans 100% des cas!

Photo Illustration