Prochaines attaques américaines dans le Sinaï?

Selon le site Debka, les Etats-Unis envisageraient de porter un coup magistral au groupe de l’Etat Islamique dans le Sinaï, comme ils l’ont fait récemment en Afghanistan.

Dans le cadre de sa politique d’éradication de Daech, Donald Trump et le secrétaire à la Défense James Mattis prévoieraient de lancer des missiles de croisière ‘Tomahawk’ contre des bases des groupes affiliés à Daech dans la péninsule du Sinaï.

Ces attaques auraient déjà été évoquées lors de la visite du président A-Sissi à Washington le 3 avril dernier. Le président égyptien avait alors expliqué au président Donald Trump qu’il avait des difficultés militaires à combattre les concentrations terroristes situées à Jabal Halal, surnommé le « Tora Bora » du Sinaï, tant il est devenu un complexe de tunnels et cavernes dans lesquels se cachent les terroristes et leurs centres de commandement. Il s’agit aussi du centre nevralgique de la contrebande d’armement qui prend sa source au sud de la Libye.

Cette décision pourrait être prise mercredi lors de la visite au Caire du secrétaire à la Défense américain James Mattis.

Afghanistan, Syrie, Iran, Corée du Nord et Sinaï, un net changement de cap se met en place à Washington par rapport aux huit ans d’échec politique colossal de l’Administration Obama.

Photo Youtube