Prix Israël pour l’ancien ministre David Lévy

Le ministre de l’Education Naftali Benett à l’ancien vice-premier ministre et ministre David Lévy qu’il a obtenu le prix Israël 2018 pour toute l’œuvre de sa vie.

Depuis son domicile à Beit Shean, le récipiendaire a réagi en remerciant d’abord les milliers de personnes qui lui ont envoyé des messages de félicitations depuis l’annonce de cette nouvelle : « Je remercie tout le monde, j’avoue que je n’ai pas dormi de la nuit ». Sur l’œuvre de sa vie, l’ancien ministre a dit : « Durant toute ma carrière politique je me suis battu pour des idées même si j’en ai parfois payé un prix lourd. La société israélienne a un problème, mais il faut continuer de croire et d’agir pour changer les choses, car le problème social est la question centrale de notre avenir ».

Puis, faisant allusion aux Israéliens originaires d’Afrique du Nord il a rajouté : « Il y a des personnes qui ont un grand potentiel et qui sont arrivés aujourd’hui à des fonctions de décisions. Mais il ne faudrait surtout pas qu’ils oublient d’où ils viennent. Les premières années furent très difficiles. Il y avait une pauvreté terrible, des services rudimentaires et surtout du chômage. Certains se sentaient même inutiles. Le chômage porte atteinte à la dignité humaine (…) Tout cela m’a formé et m’a donné envie de me battre pour un changement social. Je souhaite ardemment que l’avenir sera fait de jours plus heureux et que ce qui doit être réparé sera réparé. Il y a encore beaucoup de travail à accomplir ».

Concernant ses enfants – Jacky et Orly – qui sont entrés en politique, David Lévy a dit : « Ils viennent d’une maison où on a connu les difficultés. Mais ils en ont retiré des valeurs, une sensibilité et de la fierté. Je pense que Jacky et Orly réalisent une merveilleux travail au service de la collectivité ».

Photo Miriam Alster / Flash 90