Primaires travaillistes: Amir Peretz en tête dans les sondages

Le premier sondage a été réalisé sur les chances des différents candidats aux primaires pour la présidence du Camp Sioniste. A l’heure actuelle, c’est l’ancien ministre de la Défense Amir Peretz qui tient la corde avec 28% des intentions de vote. Il est suivi d’assez loin par Avi Gabbaï et Omer Bar-Lev avec 19% chacun, vient ensuite le président actuel Itshak Herzog avec 16% et dernier de classement, celui qui mène actuellement la campagne la plus agressive et vulgaire contre Binyamin Netanyahou: Erel Margalit, crédité de 14%. De quoi réviser sa stratégie…

Les primaires travaillistes doivent se tenir au mois de juillet prochain.

Photo Facebook