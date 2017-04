Le Président des Etats-Unis déclare le jour anniversaire du Rabbi, journée nationale de l’éducation et du partage

Le Président des Etats-Unis, M. Donald Trump a rejoint ses prédécesseurs pour déclarer l’anniversaire du Rabbi, en tant que journée nationale de l’éducation et du partage.

Proclamation :

« Au cœur du rêve américain, nous croyons que notre avenir n’est pas prédéterminé et peut être amélioré grâce à l’apprentissage et au travail acharné. Lors de la Journée de l’éducation et du partage, nous reconnaissons le rôle essentiel des familles, des écoles et des institutions religieuses et civiles dans la création de valeurs qui leur permettent de réaliser pleinement leur ambition.

La Journée de l’éducation et du partage reconnaît les efforts remarquables du Rabbi de Loubavitch dans ce domaine, pour conduire les enfants de notre nation vers le rêve américain.

En tant qu’éducateur, le Rabbi a compris que l’éducation est incomplète si elle est dépourvue de développement moral. En travaillant dans un esprit d’optimisme, il s’efforçait d’enseigner aux enfants à être honnêtes, civils, respectueux des différences et disciplinés, en plus d’être intellectuellement rigoureux.

Le 18 avril 1978, la première journée d’éducation de notre nation, les États-Unis, le Rabbi a écrit que « nous ne pouvons ni être satisfaits ni ralentir nos efforts tant qu’il y aura encore un enfant qui ne reçoit pas une éducation adéquate ». Ces mots nous inspirent aujourd’hui, comme ils l’ont fait, pour responsabiliser nos enfants et partager avec chacun d’eux, l’opportunité et la promesse de l’Amérique. C’est à nous de soutenir nos enfants dans la réalisation de leurs espoirs et de les encourager à atteindre leur plein potentiel ».

M. Donald Trump, président des États-Unis d’Amérique, en vertu de l’autorité qui lui appartient par la Constitution et les lois des États-Unis, proclame le 7 avril 2017 comme « Jour de l’Education et du partage des Etats-Unis ». Il demande aux représentants du gouvernement, aux éducateurs, aux bénévoles et à tous les États-Unis, d’observer cette journée avec des programmes, des cérémonies et des activités appropriés.

