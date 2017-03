Le président égyptien attendu à Washington le mois prochain

L’agence de presse Reuters, citant le journal Al-Ahram, a indiqué que le président égyptien Abdel Fatah al-Sissi, se rendrait à Washington au cours de la première semaine du mois d’avril, répondant à l’invitation de Donald Trump. Il sera reçu pour la première fois à la Maison Blanche depuis son élection en 2014.

Il faut dire que les relations entre Sissi et l’administration Obama ont été plutôt tendues. En 2013, après l’éviction de l’ancien président Mohamed Morsi par Al Sissi et l’armée égyptienne, l’administration Obama avait suspendu l’aide américaine à l’Egypte qui n’avait été rétablie que deux ans plus tard.

Mais après l’arrivée de Trump au pouvoir, Sissi a félicité le nouveau président et il lui a indiqué qu’il espérait que son administration serait plus active au Proche-Orient.

Les deux hommes se sont entretenus au téléphone en janvier dernier. Sissi avait alors discuté avec Donald Trump des moyens de stimuler la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.