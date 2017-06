Première historique: une femme orthodoxe pilote d’avions de ligne!

L’avion de ligne qui a amené le Premier ministre Binyamin Netanyahou à Salonique avait quelque chose de bien particulier: il était copiloté par Nehama Spiegel-Novak, première femme orthodoxe à avoir obtenu un diplôme de pilotage d’El-Al!

Nehama Spiegel-Novak a grandi à Jérusalem et a effectué sa scolarité dans les institutions Beit Yaakov. Aujourd’hui, elle est mariée et mère de quatre enfants et habite dans une localité orthodoxe de la région de Jérusalem. Elle porte la perruque et observe un style de vie entièrement orthodoxe. C’est à l’âge de 20 ans qu’elle a été saisie par la passion de l’aviation et s’est rendue aux Etats-Unis pour y passer son brevet de pilotage. A son retour en Israël, elle a effectué toutes les étapes pour être acceptée à El-Al mais le fait qu’elle n’ait pas effectué de service militaire l’avait fait échouer près de la fin pour « manque d’heures de vol ».

Mais Nehama n’était pas femme à abandonner et retourna chaque année aux Etats-Unis pour s’entraîner et accumuler les heures. En 2015 elle fut enfin acceptée à l’école de formation de pilotes d’El-Al qu’elle réussit brillamment malgré un accouchement en cours d’études!

Très heureuse et fière, la pilote confie que son époux ainsi que sa famille l’ont beaucoup aidée et encouragée dans sa passion.

L’histoire ne dit pas si El-Al autorisera exceptionnellement de laisser ouverte la porte de la cabine de pilotage durant le vol…

Photo Yediot Aharonot