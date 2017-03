Un premier conseil des ministres en Judée-Samarie?

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et la ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev ont convenu de la tenue d’une séance du conseil des ministres en Judée-Samarie. Cette décision hautement symbolique entre dans le cadre des manifestations qui se dérouleront cette année à l’occasion du cinquantenaire de la libération de la Judée-Samarie, de la vallée du Jourdain de Jérusalem et du Golan.

La date et le lieu exacts de cette séance n’ont pas encore été fixés. Il sera important et intéressant de voir si elle aura lieu dans l’un des « blocs de localités » ou dans un lieu plus symbolique tel que Hevron par exemple. Par ailleurs, la cérémonie officielle qui clôturera les festivités de ce cinquantenaire aura lieu à Kfar Etzion, dans le Goush Etzion, également lieu symbolique des retrouvailles entre le peuple juif et la Judée-Samarie.

Dans le communiqué gouvernemental il est notamment écrit: « Le gouvernement israélien organisera des manifestations qui illustreront la position morale et les intérêts d’Israël pour tout ce qui a trait aux territoires de Judée-Samarie, à la vallée du Jourdain, au Golan et à Jérusalem. Ces événements seront destinés au public israélien mais aussi à être une plateforme pour indiquer à la communauté internationale la position israélienne quant à ces territoires ».

Miri Reguev, qui est responsable des festivités en tant que chargée des Cérémonies et symboles nationaux, a indiqué qu’il est très important pour elle, en plus des manifestations marquant la réunification de Jérusalem, d’insister sur le lien du peuple juif avec la Judée-Samarie: « En 1967, D. merci, nous sommes revenus à Beit-El, à Hevron, Shilo et Eilon Moreh. Ce sont des lieux chargés d’histoire et d’identité juives. Des lieux où ont marché nos patriarches et nos matriarches, Josué et les Juges, dans lesquels les prophètes ont parlé au peuple, et le sommum bien-sûr, Jérusalem et le Mont du Temple ».

