La police va utiliser des ballons d’observation pour lutter contre les infractions routières !

La police Israélienne a annoncé ce week-end qu’elle déploiera bientôt des ballons d’observation pour lutter contre les infractions routières potentiellement mortelles. Cette surveillance devrait permettre à la police de faire de grosses économies car elle utilise actuellement des hélicoptères, ce qui est très coûteux…….Détails……..



L’utilisation de ballons d’observation est beaucoup plus rentable car les ballons sont compacts et peuvent être stockés dans le coffre de voitures de police; ils peuvent être utilisés relativement facilement, ils nécessitent une main-d’œuvre limitée et ils permettent une gamme de vision plus large que les hélicoptères.

Les ballons transmettront les images aux moniteurs installés dans les voitures de police mais la police envisage dans le futur de rendre ces images disponibles sur les téléphones cellulaires des policiers.

Les données de la police montrent qu’au premier trimestre 2017, la police a émis des 60.000 procès verbaux, soit 20.000 de plus que la même période en 2016.

200 conducteurs ont été arrêtés pour des infractions à la circulation au 1er trimestre 2017, soit 52% de plus que par rapport à 2016.

Le nombre de suppressions de permis de conduire a augmenté de 11%: 3.000 au cours des trois premiers mois de l’année11%, cela fait 3.000 suspenssions au cours des trois premiers mois de l’année.

Source Koide9enisrael