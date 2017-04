Point fort du hightech israélien à l’export : le médical

Israël a apporté de considérables contributions théoriques et pratiques à la révolution biotechnologique et s’est dotée d’une infrastructure de recherche médicale et paramédicale développée, ainsi que deS compétences en bio-ingénierie.

Les travaux en biotechnologie, médecine clinique et recherche biomédicale représentent plus de la moitié des publications scientifiques. Le secteur industriel du pays a multiplié ses activités dans le domaine médical afin d’exploiter au mieux les connaissances acquises.

Des chercheurs israéliens ont mis au point des méthodes de production d’hormones humaines de croissance et d’interféron (groupe de protéines effectives contre les infections virales).

Le copaxone, un médicament efficace dans le traitement de la sclérose en plaques, a été conçu en Israël – depuis l’étape de la recherche fondamentale jusqu’à sa production industrielle. Le génie génétique a permis la préparation de divers kits de diagnostic fondés sur des anticorps monocellulaires et autres produits microbiologiques.

Des équipements médicaux perfectionnés de diagnostic et de traitement mis au point en Israël sont vendus dans le monde entier : tomodensitomètres, systèmes d’imagerie par résonance magnétique (IRM), scanners à ultra-sons, systèmes de caméras nucléaires et lasers chirurgicaux.

Parmi les récentes percées médicales israéliennes : un appareil à polymère liquide à débit contrôlé évitant l’accumulation de la plaque dentaire ; un dispositif de réduction des dilatations bénignes et malignes de la prostate ; l’utilisation de botuline pour la correction des strabismes et une caméra miniaturisée logée dans une capsule administrée par voie buccale, servant à diagnostiquer les pathologies gastro-intestinales.

