La plus célèbre espionne Israélienne nous a quitté ce dimanche !

Shlomit Kishik-Cohen est morte ce dimanche à l’âge de cent ans. C’était l’espionne Israélienne la plus célèbre du pays, elle a facilité le transfert des juifs du Liban et de Syrie entre 1947 et 1961…..Détails…….



Shlomit Kishik Cohen est née en Argentine en 1917 et a immigré en Israël alors qu’elle n’était encore qu’une enfant.

Elle a étudié a l’école pour filles « Evelina de Rothschild », à Jérusalem. A 16 ans, ses parents l’ont marié à un commercant juif Libanais, le couple s’est alors installé à Wadi Abu Jamil, dans le quartier juif de Beyrouth.

Dans les années 40, elle commence à travailler bénévolement pour les services secrets du futur Etat d’Israël.

A Beyrouth, elle noue des contacts avec la communauté juive locale.

Son « travail » consistait à faciliter le transfert des Juifs du Liban en Israël, le tout sous le nez des autorités Libanaises.

Au début de la guerre d’indépendance, elle a transféré au quartier général de la défense, à Metulla, de nombreuses informations concernant les opérations militaires Libanaises qu’elle avait réussi à obtenir par diverses sources.

Par la suite, elle a continué à espionner pour le Mossad, à l’insu de sa famille, et a grandement aidé à exfiltrer les juifs du Liban et de Syrie vers Israël, entre 1947 et 1961.

En 1961, Cohen a été arrêtée, torturée et condamnée à mort.

Plus tard, sa condamnation a été transformée en 7 ans de prison.

Son mari a également été arrêté, il était accusé d’avoir eu connaissance des activités de sa femme.

Après la guerre des Six Jours, le couple a été libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers. Depuis sa libération, elle vivait à Jérusalem.

Baroukh Dayan Aémet…..

Source Koide9enisrael