La plante israélienne qui va aider les diabétiques à travers le monde

Cela fait des siècles que les habitants d’Erets Israël utilisent pour des besoins très divers une plante broussailleuse appelée « Sira kotzanit » (En français: Burnet- En latin: Sarcopoterium spinosum). Cette plante de la famille des rosacées est particulièrement répandue dans le Néguev, la plaine du littoral et le désert de Judée.

Le Dr. Tovit Rosenzweig, de l’Université d’Ariel a poussé très loin les recherches sur les effets de cette plante et a développé un remède qui sera susceptible de rendre un immense service aux centaines de millions de diabétiques à travers le monde. Elle a indiqué que les tests effectués sont extrêmement probants et que les premiers tests cliniques sur êtres humains vont bientôt être effectués. Dr. Rosenzweig explique que l’un des problèmes majeurs dans le diabète est la déficience du système de l’équilibre glycémique dans le sang. Or cette cette plante agit de manière très efficace sur cet équilibre glycémique et augmente l’efficacité de l’insuline produite par le pancéras.

Une bonne nouvelle pour les diabétiques, sauf pour ceux qui refuseront d’utiliser un remède mis au point à l’Université d’Ariel en Samarie…

Photo Illustration