Peuple en chemin. Avraham Azoulay

A peine sortis de Pessah’, nous ne cessons de commémorer des événements, plus ou moins gais mais toujours chargés d’émotion. Chaque moment vient nous rappeler notre histoire, le prix payé en tant que Juif durant la Shoah, celui aussi de ce même Juif devenu Israélien tombé pour sa terre, le tout pour enfin vivre en homme libre et indépendant sur sa terre. Cette indépendance, nous venons de la ressentir ces jours-ci, de nouveau, avec l’anniversaire de Jérusalem enfin réunifiée, retrouvée intégralement, comme deux sœurs séparées durant toute leur enfance et réunies après 50 ans. Mister Président, est venu nous exprimer, lors de sa visite historique sur notre terre, à l’inverse de son prédécesseur, son attachement au peuple d’Israël. Bien sûr, sa visite aura eu pour but de renverser la vapeur et remettre en marche un dialogue quelque peu en sommeil avec nos voisins, mais quel en sera le prix ? S’il a été reçu comme un roi en Arabie saoudite, restera- t- il à nos yeux un ange bienfaiteur? Nous observons en silence la situation, comme toujours, dans l’espoir que les festivités et les accolades chaleureuses, n’auront pas couté un prix surréaliste. La solution avec nos voisins paraît impossible à trouver, sinon le maintien du statu quo existant, qui semblerait convenir aux deux parties.

L’avantage du peuple d’Israël, c’est qu’il sait vivre aussi dans les situations d’entre deux, de passage, comme pendant ces 40 ans dans le désert, Bamidbar, car il sait ce qui l’attend. Il sait que l’objectif est de taille. C’est pour cela qu’il a été capable d’accepter, en plein cœur de ce désert, le cadeau ultime : respirer pour toujours au rythme de la Torah. Nous voilà donc presque arrivés au grand jour de Shavouot, à la remise du premier prix. Soyons dignes de signer de nouveau, comme chaque année, cet engagement de tout un peuple envers son Créateur.

Hag sameah à vous tous !

Avraham Azoulay