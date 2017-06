Pauvres hères ou Hyper-Zorro-Supermen, qui sont les Palestiniens ? Par Bely.

Images siamoises exposées à la une de bien trop de médias : tantôt souffre-douleurs, tantôt extrémistes, tantôt avilis, tantôt dominateurs, tantôt affamés, tantôt repus, tantôt victimes d’horribles colons, tantôt assassins de civils israéliens, tantôt enfermés dans des camps sordides, tantôt vedettes de festival à Paris, les Palestiniens font preuve d’un don d’ubiquité tout à fait étonnant…

Alors que la France, (par vote interposé de son nouveau président, E. Macron), vient de se déshonorer une fois de plus, pardon, de confirmer avec l’ONU, « Israël comme l’unique violateur au monde des droits à la santé », (sic), la Palestine s’affiche, en pleine forme, rayonnante et sans complexes sur les murs de Paris !

Ainsi, très loin de l’image misérabiliste habituelle au pauvre palestinien, c’est d’une affiche des plus saines, dont il est question, comme proposée ci-dessus :

Une affiche accompagnée d’une invite tonitruante qui laisse à penser que les Palestiniens sont, sinon chez eux en France, du moins des invités de marque, beaucoup plus coucounés que bien d’autres…

(Plus que les Israéliens, c’est indéniable, s’il faut préciser les choses !

Ainsi de se vanter : « Après les succès des deux premières éditions, le Festival Ciné-Palestine vous donne rendez-vous du 2 au 11 juin 2017, pour sa 3e édition, dans NOS cinémas partenaires à Paris, Saint-Denis et Aubervilliers. Une nouvelle fois, le Festival se donne pour ambition d’être à la hauteur du dynamisme et de la qualité du cinéma palestinien, en proposant une programmation riche et intense, avec des inédits, des invité-e-s talentueux prestigieux, des rétrospectives, comme celle dédiée au travail du grand Mohammad Bakri. Le FCP 2017 sera aussi marqué par l’anniversaire des 50 ans de l’occupation suite à la guerre de 1967, avec un focus « regards croisés sur 1967 ». Quant à la soirée d’ouverture, elle sera consacrée au film « Ghost Hunting » de Raed Andoni, qui vient d’obtenir le prix du meilleur documentaire au Festival international du film de Berlin! Enfin, pour la première fois, le FCP 2017, suivant son objectif premier de soutien au cinéma palestinien, accueillera un concours de courts-métrages destiné aux jeunes réalisateur-rice-s. Nous comptons sur vous pour rester attentif-ve-s à cet événement majeur, devenu incontournable dans le paysage culturel en Île-de-France, grâce à votre soutien !

En effet, « cet événement incontournable dans le paysage culturel d’Île-de-France », est soutenu, pour ce faire sans problème, par un nombre d’associations, de sites et combien d’autres médias multiples et variés dont la « Fondation un monde pour tous, liée à la Fondation de France », le « Consulat Général de France à Jérusalem lié au Quai d’Orsay et à l’Institut Français », Médiapart, l’AFPS, jusqu’à … « l’UJFP, l’Union Juive Française pour la Paix » qui cautionne, elle aussi cette manifestation !

Ceci-dit, pour ne pas vous lasser, je vous fais grâce de la liste des salles de spectacles, des villes et des personnalités du genre Costas Gavras, Éric Cantonna, Elia Suleiman ou Eyal Sivan, ce producteur, réalisateur, essayiste et enseignant israélien, tous des soutiens engagés de la cause propalestinienne !

Ceci-dit… En refusant d’imaginer un seul instant que le terme de « colons » puisse être associé à d’autres qu’aux Israéliens, la France fait le jeu du terrorisme qu’elle pense combattre de toutes ses forces et malheureusement confirme ainsi qu’elle se trompe d’ennemis une fois de plus ! (En espérant que ce ne soit pas la fois de trop).

Sources : https://www.legrandsoir.info/paris-saint-denis-aubervilliers-festival-cine-palestine-2017-les-amis-d-al-rowwad.html http://festivalpalestine.paris/