Quels sont les patronymes les plus répandus en Israël?

De manière non-surprenante, le patronyme le plus répandu dans la population juive est…Cohen, avec 182.000 personnes qui portent ce nom. Et le second, pas surprenant non plus est…Lévy, avec 105.000 personnes qui le portent. Vient ensuite Mizrahi, avec 30.000 détenteurs. Le linguiste Dr. Rubick Rosental fait remarquer pourquoi ce sont les patronymes d’origine séfarade qui arrivent dans le peloton de tête: les patronymes d’origine séfarade sont plus concentrés, par exemple 30% des Marocains portent à peine une variété de dix patronymes.

Photo Wןikipedia