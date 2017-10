Des parlementaires étrangers en visite en Samarie

Plus de vingt-cinq députés de parlements étrangers ont effectué une visite en Samarie en signe de soutien au repeuplement juif de cette région. Ils étaient guidés par le président du conseil régional Yossi Dagan ainsi que la vice-ministre des Affaires étrangères Tsipi Hotovely.

Cette visite est le fruit de l’intense activité diplomatique déployée par le conseil régional à travers le monde et notamment dans des parlements. La délégation a pu obtenir des explications sur l’histoire de cette région et de ses enjeux stratégiques, et s’est rendu sur plusieurs sites historiques ainsi que dans des entreprises juiveas dans lesquelles travaillent en bonne entente employés israéliens et arabes palestiniens.

Parmi les parlementaires, il y avait Glenn Clemens, membre républicain du Congrès US qui avait réussi à faire retirer la notion des « deux Etats » de la plateforme du Parti républicain avant les dernières élections.

Yossi Dagan a déclaré que « le faite même de cette visite prouve que ‘l’isolement d’Israël’ est une vue de l’esprit ». Il a appelé les parlementaires à être « les ambassadeurs d’Israël dans leurs pays respectifs ».

Photo Roï Hadi / Aroutz 7