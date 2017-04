Paris : la technologie française à la rencontre des start-ups israéliennes

C’est une première : jeudi prochain 27 avril, le congrès ‘Innovatech 17’ va ouvrir ses portes à Paris, permettant la rencontre de ‘stars’ de l’innovation israélienne et de près de 250 représentants des plus grands groupes français.

L’événement, organisé en partenariat par l’office pour la coopération industrielle et la promotion des investissements étrangers au ministère israélien de l’Economie et de l’Industrie (Invest In Israel) et la compagnie française Connecting Leaders Club, a pour objectif d’encourager les investissements français dans les start-ups israéliennes de premier plan et la collaboration entre les deux pays dans ce domaine.

Dans l’annonce de cette conférence au sommet, il est précisé : « Innovatech 2017 sera l’occasion de comparer les modèles de la French Tech et la Start-Up nation, d’apprendre l’une de l’autre, de découvrir des opportunités d’investissements et de coopérations et de créer des synergies entre les deux écosystèmes. Si les startups israéliennes ont un accès direct au marché américain, les startups françaises sont mieux positionnées en Europe. Des partenariats entre des entreprises françaises et israéliennes permettront de conquérir le monde ».

La directrice de l’Office israélien ‘Invest in Israel’, Ziva Eger, qui présentera, lors du congrès, l’écosystème particulier d’Israël, a salué l’intérêt croissant des compagnies françaises pour l’innovation israélienne. Elle a précisé : « Nous constatons que des sociétés françaises souhaitent vivement obtenir des informations sur le potentiel considérable qui existe en Israël dans le domaine de la coopération et les investissements ».

Elle a estimé que cette rencontre à Paris allait donner le coup d’envoi d’une matérialisation de ce potentiel, soulignant que l’office qu’elle dirigeait serait présent pour accompagner les investisseurs du premier stade de leur engagement jusqu’à la réalisation de leurs placements.