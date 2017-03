Paris: manifestation anti-israélienne prévue samedi

Une manifestation anti-israélienne est prévue samedi à Paris, à l’appel d’organisations pro-palestiniennes et du BDS. Il est évident qu’au vu de l’expérience des années précédentes et avec la faune qui participe à ce genre de manifestations, les pancartes et les slogans ne se réduiront pas à la « critique-légitime-du-gouvernement-israélien ».

Electoralisme oblige, à un mois de l’élection présidentielle, la mairesse de Paris Anne Hidalgo n’a pas eu le courage ou la volonté d’interdire ce nouveau déferlement de haine antisémite dans la capitale française. Elle s’est contentée de demander au ministère de l’Intérieur de faire en sorte que la manifestation ne tourne pas à la violence et qu’elle reste circonscrite au périmètre qui lui a été accordé!

Malgré le jour choisi par les organisations anti-israéliennes – la Shabbat – afin de réduire la présence de contre-manifestants juifs, une présence juive a été annoncée pour protester contre cette manifestation.

La population syrienne attend avec impatience depuis six ans une pareille sollicitude de la part de ces tricolores rouges-verts-bruns.

Photo Illustration