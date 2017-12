La « Palestine » selon Mahmoud Abbas…

Dans son discours historique de mercredi, le président américain a voulu « apaiser » les Arabes palestiniens en prononçant le couple de mots qu’il n’avait jamais sorti de sa bouche auparavant: « deux Etats », assortissant toutefois ses propos d’une condition fort heureusement impossible: « à condition que les deux parties y consentent ».

Par ailleurs tous les pays occidentaux qui ont condamné la déclaration de Donald Trump ont rappelé leur mantra de « solution des deux Etats » comme étant « la seule solution réaliste » au conflit. Mais si l’Autorité Palestinienne prône officiellement – et en langue anglaise – son soutien à cette solution, il n’en est rien en réalité. Pour s’en convaincre, s’il en était besoin, voici une carte de la « Palestine-vivant-côte-à-côte-avec-Israël » telle que diffusée ces jours-ci par le Fatah de Mahmoud Abbas, « le modéré et le pragmatique ». Et c’est cette carte qui est enseignée aux enfants sous l’Autorité Palestinienne dès leur plus jeune âge.

Tout commentaire supplémentaire est superflu.

