Ouri Ariel en Inde : ‘Une coopération croissante entre les deux pays’  

Les relations entre Israël et l’Inde se renforcent de jour en jour dans des domaines très divers, dans le cadre d’une coopération de plus en plus active sur le plan commercial, scientifique et militaire. Après la visite, en novembre dernier, du président Rivlin à New Dehli, c’est au tour du ministre de l’Agriculture Ouri Ariel de faire le voyage pour assister à une conférence internationale.

Dès le début de son séjour, il a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine qui le concerne. Il a été question, au cours des discussions, que l’Inde adopte le modèle économique agricole que développent les Israéliens afin de répondre aux besoins de l’agriculture privée et familiale de l’Inde.

Les deux Etats marquent cette année le 25e anniversaire de l’instauration de relations diplomatiques entre eux. Israël est considéré en Inde comme un collaborateur de haut niveau, en particulier pour l’agriculture et l’eau.

Ouri Ariel a déclaré ‘qu’il avait été très heureux de rencontrer le Premier ministre indien, immense ami de l’Etat d’Israël’. Il a ajouté : « Le peuple indien et le peuple juif ont une tradition très ancienne mais également un avenir commun qui conduira les deux pays, ensemble, à un essor économique et à la réussite ».