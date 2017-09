Ouragan Harvey : la communauté juive du Texas demande l’aide d’Israël

L’ouragan Harvey qui a touché le Texas, aux Etats-Unis, avant d’atteindre quelques jours plus tard la Louisiane, aurait fait une vingtaine de victimes et causé des dommages matériels considérables.

On compte près de 450 000 sinistrés touchés par les inondations, qui auraient besoin d’aide urgente, et la solidarité de la population s’est manifestée de façon réconfortante. A Houston, 19 000 personnes ont dû quitter leur domicile.

La communauté juive du Texas, qui compte près de 60 000 membres, a elle aussi des difficultés à faire face au désastre. Le site Ynet a indiqué que le secteur où elle se trouve a été durement frappé.

Le président de la Fédération juive locale, Lee Wunsch, a lancé mercredi soir un appel : « Nous avons besoin maintenant du soutien des citoyens d’Israël », a-t-il déclaré à Ynet. Il a raconté que trois synagogues de Houston avaient été détruites par la tempête et que des centaines de familles juives, avec des enfants et des personnes âgées, étaient privées de toit et n’avaient plus de nourriture cachère.

Il a ajouté qu’il venait de rouvrir son bureau et tentait de recueillir des informations pour pouvoir évaluer l’ampleur des dégâts.

Lee Wunsch a précisé qu’à part l’assistance procurée par la Fédération juive d’Amérique du Nord (JFNA), il recevait de nombreuses offres de soutien de nombreuses autres communautés disposées à l’aider en lui envoyant des dons et des volontaires. « Nous recevons sans arrêt des appels, a-t-il souligné. Nos amis d’Israël nous téléphonent aussi pour savoir comment nous allons ».

Claire Dana-Picard