Oum El-Fahm: funérailles « nationales » pour les trois terroristes

Israël a subi un autre échec dans la nuit de mecredi à jeudi. Malgré les « promesses » faites à la police par la famille des trois terroristes arabes israéliens, leurs obsèques ont donné lieu à des manifestations de liesse pour l’assassinat des deux policiers et de haine envers Israël. La Cour suprême avait ordonné à la police de restituer les dépouilles des trois frères pensant que les organisateurs des funérailles respecteraient leur parole et qu’une cérémonie calme et intime aurait lieu.

Ils ont été des milliers à affluer pour rendre hommage à ceux qui ont assassiné les deux policiers druzes il y a deux semaines. De nombreux drapeaux de l’OLP flottaient dans la foule qui scandaient des slogans à la gloire des trois « shahids » et appelaient à « libérer Al-Aqsa par le feu et par le sang ». Le sheikh Raed Salah, leader du Mouvement islamique arabe israélien était présent et les feux d’artifice se sont poursuivis durant toute la nuit.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan ont eux-aussi été les cibles des vociférations, qualifiés de « pleutres ».

Rappelons que ces milliers d’Arabes qui criaient leur joie de la mort des deux policiers et leur haine d’Israël sont citoyens israéliens et bénéficient de tous les avantages procurés par l’Etat d’Israël, inclus les diverses allocations qu’ils vont chercher dans les bureaux de l’administration, même s’il faut pour cela passert par des contrôles et des portiques de sécurité…

