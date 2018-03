Orbotech (Israël) a été vendue à une société Américaine pour 3,4 milliards de dollars !

Encore un rachat qui va faire du bruit……La société israélienne Orbotech a été vendue à la société Américaine KLA-TENCOR pour 3,4 milliards de dollars !…….Détails………



KLA-TENCOR, dont la spécialité est la fabrication de semi-conducteurs, a annoncé avoir signé un accord pour acquérir les actions de l’israélien Orbotech.

Le PDG d’Orbotech, Asher Levy, a déclaré: “Orbotech continuera de fonctionner comme une seule entité sous la marque Orbotech, le siège de la société restera dans la ville de Yavné”.

Rappelons que la société Orbotech Ltd. participe à la conception, au développement, à la fabrication et à la mise sur le marché de systèmes d’inspection optique automatisés et de solutions d’imagerie pour la fabrication de cartes de circuits imprimés et d’écrans plats.

Elle offre des solutions de production pour l’industrie électronique, l’énergie solaire et les logiciels de reconnaissance.

La société a été fondée en 1981 et a son siège à Yavné, en Israël.

Source Koide9enisrael