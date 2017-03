ONU: Tsahal comparé à Daech, Al-Qaïda et Boko Haram?

Des ONG prétendant défendre les droits de l’homme se sont adressées au nouveau secrétaire-général de l’ONU, Antonio Guterres, pour lui demander d’inclure Tsahal dans la liste noire des Etats et organisations terroristes les plus sanguinaires. Ces organisations « humanitaires » accusent notamment les soldats de Tsahal d’avoir violé les droits des enfants en 2015 en bombardant délibérément des écoles et des hôpitaux à Gaza!

Le secrétaire-général de l’ONU a publié quelques mois en avance son rapport annuel sur les violations des droits des enfants dans le monde. On y trouve notamment des pays comme la Libye, le Congo, l’Irak et la Syrie ainsi que des organisations telles qu’Al-Qaïda, Daech, Boko Haram, le Hamas, le FPLP et les Talibans.

Pour ces preux défenseurs des droits des enfants, le seul point négatif dans ce rapport est que Tsahal ne figure pas dans cette sinistre liste. A moins qu’ils ne pensent aussi que le Hamas et le FPLP ne devraient pas y figurer!

Photo Illustration