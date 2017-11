ONU: Israël vote avec l’Arabie saoudite!

Dans le cadre de la commission des droits de l’homme de l’ONU, Israël s’est joint à une résolution déposée par plusieurs pays dont l’Arabie saoudite, condamnant le régime syrien pour ses violations des droits de l’homme, les massacres de civils perpétrés par l’armée de Bachar El-Assad ainsi que l’utilisation d’armes chimiques. La résolution appelle le gouvernement syrien à cesser ses attaques contre sa propore population. Initiée également par les Etats-Unis, la France et l’Allemagne, le texte a été adopté par 108 voix contre 17 et 58 abstentions.

Le ralliement d’Israël à cette résolution a donné lieu à un vif échange entre les délégués syriens et saoudiens. L’ambassadeur syrien à l’ONU Bachar Jaafari a vu dans le vote israélien « la preuve d’une alliance secrète conclue entre Israël et l’Arabie saoudite ». Pour expliquer cette prise de position israélienne, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU Dany Danon a souligné que le régime de Bachar El-Assad, avec l’entier soutien de l’Iran, massacre son peuple avec cruauté depuis six ans. Il a également rappelé qu’Israël vient en aide à de nombreux blessés syriens quel que soit la côté auquel ils appartiennent et se tiendra aux côtés de la communauté internationale contre ce régime criminel.

Photo