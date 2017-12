On y croit ! par Avraham Azoulay

Les premiers signes de Hanouka sont là. L’apercevez-vous au loin, cette jolie flamme qui crépite? Nous ne sommes pas venus en Israël simplement pour habiter notre terre, nous avons aussi cette mission de dimension internationale : repousser l’obscurité ambiante, la chasser à jamais de la planète !

Le monde ne manque pas de nous surprendre ! Que ce soit au sujet de notre capitale éternelle ou même pour d’autres valeurs, moins spirituelles, plutôt virtuelles, comme celle du bit coin, passée, en un temps record , de 1 à 10 000 $ et ne cessant de croitre de façon vertigineuse, devançant même sur sa lancée, la valeur de l’or !

Mais ce n’est rien comparé à la déclaration qui suit et qui ne fait pas encore les grands titres des journaux .En fait, la nouvelle n’arrange pas tout le monde, surtout l’opposition et certains medias. Elle est trop éblouissante pour l’avenir de notre pays, de notre capitale éternelle. Le gouvernement américain avec à sa tête notre ami Trump, pourrait créer la surprise tant attendue. L’oncle Sam, dépassé, hésitant et vieillissant, a passé le flambeau à l’oncle Donald révolutionnaire, convaincu de l’existence de l’Etat juif fort et sans complexe. Certains signes ne trompent pas ! D’un côté l’agitation et les déclarations d’Ehud Barak qui se lève haut et fort contre ce bruit médiatique singulier concernant Jérusalem. Et si Barak est contre, il est fort probable que Bibi soit pour et que la nouvelle soit bonne… D’autre part, les menaces d’Intifada de la part du Hamas, les protestations de Saeb Erekat, le mutisme jordanien et les grimaces d’Abou Mazen annoncent les premières pluies de bénédiction. Le « Oui » à la déclaration de Jérusalem capitale officielle de l’Etat d’Israël est acquis, on n’attend que le « Quand » de la côte américaine, dans ce timing avancé !

Chaque année, Hanouka a son miracle, c’est peut-être celui-là que l’on va recevoir cette année ! La voilà donc la flamme juive, toujours aux aguets, prête à grandir, éblouir, réchauffer. Une flamme qui se tient toute droite, fière de ce qu’elle représente et bien décidée à ne jamais s’éteindre.

En changeant de tactique, en inversant les données, les Etats-Unis nouveaux arrivent à provoquer la surprise, celle d’inverser l’ordre des choses établies, de faire bouger ce qui était statique et contre-productif depuis 70 ans. Soudain, ceux qui pensaient qu’avec le temps, les avancées s’opéraient seules, se retrouvent isolés et déstabilisés. L’ami Bibi, au centre de toutes les manifestations d’amertume du pays et des grands titres des medias, pourrait offrir au peuple juif dans son ensemble une belle toupie qui tourne en chantonnant un air de Yeroushalayim shel zahav.

C’est toujours lorsque rien ne semble progresser, que nous recevons un clin d’œil complice depuis là-haut, pour nous montrer qu’Il ne nous oublie pas et qu’il ne faut jamais désespérer…

Avraham Azoulay