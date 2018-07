On veut du soleil! Et notre peau, elle en dit quoi?

Qui dit été, dit soleil, dit profiter du beau temps pour bronzer, se prélasser et emmagasiner de l’énergie! Mais ce programme, aussi alléchant qu’il puisse paraitre, n’est pas sans risque. En effet, le soleil est un ami dont il faut se méfier. Notre peau, si elle pouvait parler, nous le répéterait souvent pendant les semaines à venir.

Miriam Nataf est esthéticienne depuis 28 ans. Forte de cette expérience, elle a quelques recommandations à nous faire.

UNE PROTECTION DE TOUS LES INSTANTS

“L’été est bon pour la peau”, nous lance Miriam Nataf, au risque de nous surprendre, ”en cette saison, nous avons un beau teint, le soleil rend les gens heureux”.

Mais, il y a un mais… ”Il est indispensable de se protéger constamment du soleil, car ses effets sur la peau sont importants même s’ils ne se ressentent parfois que sur le long terme”.

Ainsi, notre esthéticienne ne transige pas: ”même lorsque vous marchez dans la rue, sans vous exposer particulièrement, mettez une crème solaire, à faible indice. Nous vivons dans un pays où le soleil est très fort, et ce dès le matin. Il arrive même que nous ne le voyons pas ou ne le sentions pas et pourtant, il attaque notre peau. C’est pourquoi, en été, alors même que l’on ne s’expose pas, il convient d’utiliser de la crème solaire et d’en remettre toutes les trois heures”.

Evidemment, lorsque l’on va à la plage ou que l’on passe plusieurs heures au soleil, il est indispensable d’utiliser une protection solaire avec un indice puissant. ”Remettez-vous de la crème, à chaque fois que vous sortez de l’eau, lorsque vous êtes à la plage ou à la piscine”, insiste Miriam. Et elle conseille vivement de ne pas s’exposer au bord de l’eau avant 16-17h, et dans tous les cas de préférer les endroits ombragés.

Miriam Nataf

BRONZER NE VEUT PAS DIRE SE METTRE EN DANGER

Certains refusent les crèmes solaires, arguant du fait qu’elles les empêchent de bronzer. Et oui, à quoi bon partir en vacances, si c’est pour revenir avec le teint blafard? Pas de panique, Miriam nous rassure: ”les crèmes solaires n’empêchent pas le bronzage, elles le ralentissent. Elles agissent comme un filtre qui vous protège contre les rayons nocifs”. Il en existe différentes sortes, adaptées au type de peau, à l’âge. Ces critères doivent être pris en compte afin de s’assurer une protection optimale et éviter les facteurs allergisants de ces produits.

Soyons sérieux, prendre soin de sa peau et se méfier des effets du soleil est primordial. ”Les effets du soleil peuvent se constater sur le long terme. On connait tous les fameux coups de soleil qui sont désagréables mais ne négligeons pas tout ce qui apparait par la suite et qui peut être très grave”. Taches pigmentaires, taches anormales, grains de beauté qui changent de forme, vaisseaux sanguins dilatés (couperose), allergies solaires, rides prématurées, autant de problèmes de peau qu’il ne faut pas prendre à la légère. “Le soleil est le responsable des cancers de la peau. C’est pourquoi, bronzer oui, mais intelligemment. Les conséquences sont trop graves”.

Une prise de conscience, au sein de la population, des dangers du soleil et d’une exposition prolongée est à noter. ”De moins en moins de personnes se fixent comme objectif de revenir ”noir” de leurs vacances”, se félicite Miriam.

L’HYDRATATION

“Lorsqu’il fait chaud, de l’eau s’évapore de notre corps. Pour cette raison, nous devons beaucoup boire, mais notre peau aussi a besoin de boire. L’eau que nous buvons ne suffit pas à l’hydrater”. Différents symptômes témoignent d’une peau déshydratée: elle tire, elle est sèche, rugueuse. Miriam insiste: ”notre peau doit être hydratée directement par des crèmes spéciales. Là encore, il faudra adapter le produit au cas par cas, en fonction du type de peau et des sensibilités de chacun. Mais il est indispensable de fournir ces soins à notre peau en été”.

LES REGLES D’OR

Miriam récapitule les règles d’or pour que notre peau traverse l’été sans danger:

_ Sortir de la maison avec une crème de protection solaire

_ Mettre une crème hydratante

_ Sortir avec une bouteille d’eau

Et pas de souci, en respectant ces conseils, votre peau aura tous les avantages du beau temps, sans les inconvénients!

Miriam Nataf- Professeur d’esthétique, d’épilation électrique et de maquillage-Esthéticienne diplômée-Spécialiste du traitement de la pilosité et de l’acné- Prise en charge avec accompagnent médical – 052-224-25-82