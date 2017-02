Ofra: la police est arrivée sur les lieux

Des forces de police et des gardes-frontières sont arrivées à Ofra afin d’expulser les neuf familles dont les maisons seront détruites. Le rav du yishouv, Avi Giesser, a annoncé qu’il n’y aura pas d’opposition violente envers les policiers ou les soldats. Netzah Brodt l’un des habitants condamnés à partir a expliqué à Galei Tsahal qu’il s’agit d’une situation particulièrement injuste et triste car les Arabes qui revendiquent la propriété sur cette parcelle n’ont pas réussi à démontrer leur propriété devant un tribunal. Il a rappelé que ces habitants ont acheté ces maisons en toute bonne foi et avec toutes les autorisations nécessaires. Il a cependant déclaré que malgré la douleur de devoir quitter sa maison et de la voir détruite ensuite par les bulldozers, le plus important reste l’unité du peuple ainsi que l’amour de l’Etat et de Tsahal.

Sur les neufs maisons, un seule a été investie par des jeunes qui entendent ne pas laisser le choses se dérouler comme la police le souhaite. De nombreux autres habitants se sont rendus sur les lieux et ont entamé des prières et entonné des chants. Le rav Haïm Drusckman s’est joint à eux.

Photo Aroutz 7