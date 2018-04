Officiel: Binyamin Netanyahou assistera à la cérémonie de Yom Haatsmaout au mont Herzl

Malgré les menaces de boycott de la part du président de la Knesset Yuli Edelstein, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a fait savoir qu’il se rendra à la cérémonie de l’allumage des flambeaux de Yom Haatsmaout au mont Herzl. Il s’y exprimera également. L’argument principal du président de la Knesset ainsi que des opposants au Premier ministre quant à la “rupture d’une tradition” a été contredit après qu’il ait été établi que Binyamin Netanyahou s’était déjà exprimé dans le cadre de cette cérémonie lors du 50e anniversaire de l’Etat d’Israël, en 1998, lors de son premier mandat de chef du gouvernement.

Aucune réaction officielle pour l’instant de la part du président de la Knesset qui avait menacé de boycotter la cérémonie, non seulement lui-même mais aussi tout le comité d’organisation de la Knesset responsable de cette cérémonie.

Parmi les opposants les plus farouches à la présence du Premier ministre à cette cérémonie, l’ancien directeur du Shin Bet Carmi Gilon, qui de manière “très démocratique” a demandé à la population de ne pas se rendre à la cérémonie ou à ceux qui avaient l’intention de regarder la cérémonie à la télévision “d’éteindre leur téléviseur au moment de la cérémonie”! Carmi Gilon ferait mieux de rester discret, car il fut à la tête du Shin Bet au moment de l’assassinat d’Itshak Rabin et n’a jamais fait l’objet de la moindre enquête sur cet échec patent dans sa mission.

Toujours concernant cette cérémonie, la présidente de Meretz, Tamar Sandberg, a une nouvelle fois voulu faire parler d’elle en demandant à la ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev d’annuler l’invitation faite au président du Honduras Juan Orlando Hernandez de s’exprimer lors de cette cérémonie et d’allumer un flambeau. La députée gauchiste accuse Israël “de soutenir ainsi la violation des droits de l’homme au Honduras”. Miri Reguev n’a pas tardé à lui répondre: “Tous ces brailleurs de gauche feraient mieux d’adopter une attitude digne et étatique au lieu de vouloir sans cesse faire les titres. Il s’agit d’une nouvelle accusation mensongère”.

Photo Flash 90