Nouvelles tensions enre le Fatah et le Hamas

Une réunion d’urgence a été convoquée mercredi pour toutes les factions terroristes à Gaza dans les bureaux du chef du Hamas Yahia a-Sinwar. Cette recontre imprévue a pour origine les difficultés de plus en plus grandes et visibles dans l’application du plan de « reconciliation » entre le Fatah et le Hamas.

Le Fatah de Mahmoud Abbas accuse le Hamas de ne pas respecter les clauses des accords conclus le 12 octobre derrnier au Caire sous l’égide de l’Egypte. A Ramallah, on craint notamment que le Hamas ne tienne pas son engagement de remettre en fin de semaine à l’Autorité Palestinienne le contrôle des points de passage vers Israël. Azzam al-Ahmed, responsable de ce dossier au Fatah a déclaré: « Le Hamas ne respecte pas l’accord qu’il a signé au Caire pour mettre fin aux divisions palestiniennes, et à ce stade, les problèmes et les obstacles posés par le Hamas sont toujours là et ne font que grandir ».

Par ailleurs, le Hamas a redit son refus catégorique de rendre les armes: « Les armes de la résistance constituent une ligne rouge, ce n’est pas un sujet ouvert à la discussion », a dit Khalil al-Hayya, adjoint Yahya a-Sinwar.

Photo Illustration