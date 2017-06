Nouvelles attaques délirantes d’Ehoud Barak

Celui qui restera dans l’histoire d’Israël comme l’un des pires et plus brefs Premier ministres se permet depuis quelques mois d’intervenir régulièrement dans la vie politique avec des déclarations agaçantes et insensées contre le gouvernement et son chef. L’ancien ministre de la Défense a une nouvelle fois attaqué le gouvernement Netanyahou aen des termes peu amènes: « La droite des colons a pris le contrôle du Likoud de manière fourbe. Ce n’est pas bon pour prendre des décisions stratégiques et cela mène à l’immobilisme ».

Au Likoud on a rapidement réagi à cette nouvelle attaque: « Plus le temps passe, plus Ehoud Barak devient pathétique. Il s’agit du Premier ministre le plus raté de l’histoire d’Israël, qui a été chassé du pouvoir par les citoyens après un an et demi à peine, lors desquels il a tout de même réussi à abandonner à son sort tragique Madhat Youssef hy »d, à fuir le Liban avec les conséquences que l’on connaît et a réagir de manière molle au lynchage des deux soldats à Ramallah. Afin de récolter quelques miettes d’attention médiatique, Ehoud Barak en est aujourd’hui à lancer des flèches contre le Premier ministre sous les ordres duquel il a pourtant accepté de travailler pendant quatre ans ».

Photo Flash 90