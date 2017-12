Nouveaux propos antisémites du chef de la diplomatie allemande

Le ministre allemand social-démocrate des Affaires étrangères Sigmar Gabriel, a une nouvelle fois tenu des propos hostiles à l’Etat d’Israël. Lors d’une rencontre avec des étudiants musulmans à Berlin, il a établi un parallèle entre la politique israélienne en Judée-Samarie et le régime d’apartheid qui avait sévi en Afrique du Sud.

Le Berliner Zeitung qui a couvert cette rencontre a cité une autre déclaration scandaleuse du ministre: « Au lieu de parler des souffrances des Palestiniens qui vivent sous l’occupation israélienne, on préfère parler en Allemagne de l’antisémitisme qui soi-disant serait en hausse parmi la jeunesse allemande ». Et de rajouter: « Le gouvernement allemand a exprimé sa dénonciation de la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et il se réserve le droit de critiquer la politique du gouvernement israélien ».

Des propos de cet homme de gauche qui n’ont pas manqué de plaire à son auditoire. Déjà accusé il y a quelques années d’antisémitisme, il avait tenté de s’en défendre en révélant le passé nazi et l’antisémitisme viscéral de son père et les difficultés qui s’en sont suivies dans les relations entre les deux hommes. Mais inconsciemment, le fils a rejeté l’antisémitisme de son père en le transférant vers un antisionisme plus politiquement correct à gauche.

Au mois de mai dernier, lors d’une visite officielle en Israël il avait créé un incident diplomatique en s’obstinant à vouloir rencontrer des activistes d’organisations pro-palestiniennes telles que Shalom Akhshav, B’Tselem ou Shovrim Shetika, ceci malgré les avertissements du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Ce dernier avait alors refusé de le recevoir.

Curieusement, Sigmar Gabriel a été le seul ministre des Affaires étrangères de l’Union européenne à être absent la semaine dernière lors de la rencontre à Bruxelles entre Binyamin Netanyahou et les ministres des Affaires étrangères de l’UE. Il avait prétexté une grippe…

Photo Illustration