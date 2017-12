Le nouveau gouvernement autrichien très bien disposé à l’égard d’Israël et des juifs

L’annonce de la composition du nouveau gouvernement autrichien a été accueillie avec une méfiance toute naturelle au sein des communautés juives européennes ainsi qu’en Israël. On n’efface pas le passé tragique d’un trait de crayon, et le parti d’extrême-droite FPÖ qui fait désormais partie de la coalition gouvernementale de Sebastian Kurz a un passé politique des plus repréhensibles avec des relents néonazis et antisémites.

Mais il est indéniable que depuis quelques années, les successeurs du sulfureux Jörg Haider tentent de redonner une certaine respectabilité au parti tant concernant le rejet de l’antisémitisme que de la politique à adopter envers Israël. Tout comme Geert Wilders aux Pays-Bas, les dirigeants du FPÖ autrichien ont compris qu’Israël et les juifs ne sont pas vraiment le problème auquel est confrontée l’Europe aujourd’hui. Ils voient plutôt l’Etat d’Israël comme un allié dans la lutte contre l’islamisation rampante de l’Europe.

Le principal artisan de ce tournant idéologique est l’actuel président du parti et nouveau vice-chancelier, Heinz-Christian Strache, proche des milieux néonazis dans sa jeunesse mais qui a effectué un net revirement sur cette question. Il a effectué ces dernières années plusieurs séjours en Israël, dont une visite très remarquée à Yad Vashem. Lors de ses séjours, il avait renié et dénoncé sans ambiguité l’antisémitisne et l’antisionisme, reconnaissant que son parti n’avait pas été exempt de ces dérives.

La question était de savoir quelle serait la direction que prendrait le nouveau gouvernement autrichien, surtout à l’annonce de la nomination de Karin Kneissel au poste des Affaires étrangères. Ayant vécu une partie de sa jeunesse en Jordanie, cette « spécialiste » du Proche-Orient a été active au sein d’Amnesty International et a tenu par le passé des propos très hostiles envers le sionisme.

Mais ceci étant dit, à peine le nouveau gouvernement autrichien proclamé, il a tenu à inclure deux décisions majeures dans son programme du gouvernement, l’une concernant l’époque nazie, l’autre concernant l’Etat d’Israël. La première est révolutionnaire car il s’agit de la reconnaissance officielle par un gouvernement autrichien de la responsabilité de l’Autriche dans la Shoah « qui fut la plus grande tragédie que l’Humanité ait connue ».

Depuis la fin de la guerre et jusqu’à ce jour, l’historiographie autrichienne décrivait le pays natal de Hitler comme une victime du nazisme et refusait d’admettre l’adhésion massive de la population autrichienne au régime nazi. Il est donc singulier que ce soit un gouvernement comprenant un parti d’extrême-droite qui soit le premier à opérer ce revirement considérable, surtout dans l’année où l’Autriche commémore les 80 ans de l’Anschluss (rattachement de l’Autriche à l’Allemagne nazie).

La seconde décision a également une portée significative: dans sa plateforme politique, le gouvernement Kurz-Strache reconnaît officiellement l’Etat d’Israël comme « patrie du peuple juif ». C’est la première fois qu’un gouvernement autrichien inscrit cela dans son programme et en cela l’Autriche rejoint l’Allemagne d’Angela Merkel qui était jusque là le seul pays européen à l’inclure dans sa plateforme.

L’avenir dira si le FPÖ, en tout cas ses instances dirigeantes, s’est définitivement détaché de ses démons nazis, mais il est certain que le Parti de la Liberté fait des efforts en ce sens, ce qui n’est pas le cas d’autres partis d’extrême-droite en Europe à l’image du Front National en France ou de Jobbik en Hongrie pour ne parler que d’eux.

Du côté de Jérusalem on garde toutefois une position attentiste pour voir comment vont évoluer les choses d’autant plus que des grandes organisations juives européennes et américaines avaient demandé au plus jeune Premier ministre d’Europe, Sebastian Kurz, de ne pas faire alliance avec le FPÖ.

