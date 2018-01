Nombre record de greffes d’organes en Israël en 2017

Selon un rapport du Centre national de transplantation, un nombre record de greffes d’organes ont été réalisées en Israël en 2017, mais 94 malades en phase terminale sont morts alors qu’ils étaient en attente d’une transplantation……Détails……..

Au total, 285 greffes d’organes ont été pratiquées en Israël en utilisant des organes de patients décédés.

De plus, 113 transplantations rénales ont eu lieu, dans lesquelles le rein translplanté avait été donné par les parents des patients et 109 greffes de rein ont eu lieu où le rein provenait de donneurs étrangers altruistes.

13 patients ont reçu des lobes du foie donnés par des membres de la famille.

Plus de 100 greffes de donneurs d’organes vivants ont été facilitées par le groupe à but non lucratif Matnat Haim, des volontaires pour des greffes rénales.

Les centres médicaux israéliens ont effectué au total 359 greffes de rein, 78 greffes de foie et 18 transplantations cardiaques en 2017.

Des greffes rein-pancréas et foie-rein ont également été réalisées.

Le pourcentage de familles de patients décédés qui ont accepté de donner les organes de leurs proches est resté stable à 62%.

Malgré l’augmentation des dons d’organes, il y a encore un besoin urgent de plus d’organes de donneurs.

En 2017, 8,3% des patients chroniquement malades sont décédés en attendant une greffe d’organe. Parmi ceux-ci, 26 attendaient un foie et 20 attendaient un poumon.

Actuellement, 1138 patients en Israël sont sur la liste d’attente pour des organes.

Plus d’un tiers des receveurs de greffe (37%, soit 107 patients) ont été privilégiés par rapport aux patients dans un état médical similaire, car ils étaient des donneurs d’organes enregistrés.

Un Israélien sur huit, soit 924.000 personnes, est un donneur d’organes enregistré.

Le professeur Rafi Beyar, président du Centre national de transplantation, a déclaré qu’en 2017, le centre a signé un accord avec Chypre pour coopérer dans la recherche de dons de rein vivants pour les patients qui ne pouvaient pas trouver d’organes dans leur propre pays.

