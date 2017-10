Quand Nissim Zvili falsifie l’histoire d’Israël en direct…

Certaines personnalités de la gauche israélienne ne s’embarrassent guère de la vérité historique lorsqu’il s’agit de promouvoir leur idéologie ou leurs idées politiques. C’est assez classique. Cela a encore été le cas avec l’ancien député Nissim Zvili, ex-ambassadeur d’Israël en France. Il était invité sur le plateau de la chaîne i24 en même temps que l’activiste pro-palestinien Ofer Bronchtein pour évoquer la mémoire d’Itshak Rabin ainsi que le centenaire de la Déclaration Balfour.

A un certain moment, Nissim Zvili a voulu citer un passage de cette déclaration en dénaturant complètement le sens, pour justifier les concessions territoriales auxquelles Israël devrait consentir selon lui. Il a dit que cette déclaration précisait bien que le foyer national juif « ne devait pas porter atteinte à l’autre peuple qui vivait en Palestine ». Or ceci est une grave distorsion du texte autant que de l’esprit de la déclaration, portant gravement à conséquence.

Le texte original de la déclaration dit en réalité: « Le Gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un Foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte soit aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, soit aux droits et au statut politiques dont les Juifs disposent dans tout autre pays. »

Il ne s’agit donc que de droits civils et religieux et non politiques ou nationaux, et la déclaration parle de « collectivités non-juives » et non de « peuple », pour la simple et évidente raison qu’en 1917, personne n’avait entendu parler d’un quelconque « peuple palestinien », concept artificiel inventé bien plus tard pour contrer l’entreprise sioniste.

Est-il alors étonnant que les ennemis d’Israël utilisent des arguments fallacieux qui leurs sont fournis par des Israéliens peu scrupuleux de la vérité et des intérêts de leur pays.

Photo Wikipedia