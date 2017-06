New York : une rue Elie Wiesel à Manhattan !

Le maire de la ville américaine a inauguré une plaque dans l’Upper West Side de Manhattan, en souvenir de l’écrivain survivant de la Shoah. C’est un bel hommage que le maire de New York, Bill de Blasio, a voulu rendre à l’écrivain et prix Nobel de la paix Elie Wiesel……Détails……..

Près d’un an après sa mort, il a désormais un coin de rue à son nom à New York, dans le quartier de l’Upper West Side où il résidait.

Bill de Blasio, a inauguré la plaque de rue à son nom mardi après-midi, au coin de la 84e rue et de Central Park, en présence de la veuve et du fils de l’écrivain, Marion et Elisha Wiesel.

L’écrivain juif qui incarna pendant des décennies la mémoire de la Shoah est décédé le 2 juillet 2016 à New York, à l’âge de 87 ans, suscitant une pluie d’hommages venus du monde entier. Rescapé des camps d’extermination nazis, Elie Wiesel avait consacré sa vie à la mémoire de l’Holocauste et à la lutte contre l’indifférence, l’intolérance et l’injustice. Il avait reçu le Prix Nobel de la Paix en 1986.

Entre les Etats-Unis, Israël et la France

Né le 30 septembre 1928 à Sighet, en Roumanie (alors Transylvanie), Elie Wiesel avait été déporté à 15 ans à Auschwitz-Birkenau où sa mère et sa plus jeune soeur ont été assassinées. Son père est mort sous ses yeux à Buchenwald, où ils avaient été transférés.

Son premier roman, «La nuit» (1956), reprendra ses souvenirs d’enfant déporté et se vendra à des millions d’exemplaires. Il sera suivi d’une quinzaine d’autres (en français, en anglais, en hébreu et en yiddish), de trois pièces de théâtre et de nombreux essais.

Elie Wiesel retournera plusieurs fois à Auschwitz pour des cérémonies d’hommages aux déportés, y accompagnant de nombreuses personnalités, comme la chancelière allemande Angela Merkel ou le président américain Barack Obama.

Naturalisé américain en 1963, Elie Wiesel partageait sa vie entre les Etats-Unis, la France et Israël.

Source Le Parisien

Photo by Miriam Alster/FLASh90