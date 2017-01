Netanyahou rencontre et remercie l’ambassadeur des USA

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a rencontré dans l’après-midi l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël Dan Shapiro qui quitte ses fonctions avec le départ du président démocrate Barack Obama et l’entrée en fonction, ce vendredi 20 janvier, de son successeur républicain Donald Trump. Au cours de l’entretien, Netanyahou a remercié le diplomate ‘pour toutes ces années de travail commun’ et pour sa contribution à l’alliance stratégique importante entre les USA et Israël. Photo Flash 90 Haim Zach/GPO